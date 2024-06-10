Суд прекратил процедуру банкротства IT-компании супруга Блиновской

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арбитражный суд Москвы не смог обанкротить IT-компанию "Подари мечту", основанную супругом блогера Елены Блиновской Алексеем. Это следует из картотеки арбитражных дел.

С иском о признании должника банкротом обратилась налоговая служба. Сумма долга составила около 2,5 миллиона рублей.

Суд принял заявление, назначил дату рассмотрения и предложил заявителю перечислить 250 тысяч рублей на депозит, чтобы покрыть расходы на процедуру банкротства. Однако деньги перечислены не были и никто из сторон в суд не пришел. В связи с этим процедуру банкротства приостановили.

"Суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему", – говорится в сообщении.

IT-компания "Подари мечту" занимается разработкой программного обеспечения, управлением компьютерным оборудованием и консультациями в области технологий.

В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать.

До 26 июля Блиновская находится под арестом. В мае следователи разрешили запустить процедуру снятия ареста с активов и имущества блогера.

