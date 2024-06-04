Адвокат Пашаев опроверг информацию о поездке Блиновского в Москву из зоны СВО

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Муж блогера Елены Блиновской Алексей не уезжал из зоны СВО и в настоящий момент остается на передовой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев.

Некоторое время назад в СМИ распространилась информация о том, что Блиновский якобы покидал место службы, уезжая в Москву. Сообщалось, что там ему было необходимо решить некоторые финансовые вопросы. После этого он якобы вернулся в часть.

"Это бред, бред. Он никуда не уезжал, он не может – он сейчас на передовой", – подчеркнул собеседник агентства.

Пашаев также уточнил, что в настоящий момент связь с Блиновским отсутствует. Однако он рассказал, что во время ротации узнает у Алексея, известны ли ему детали материалов его уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Блиновский, находясь на месте службы в зоне спецоперации, не выполняет там никаких задач. Алексей якобы пытался перевестись в другое подразделение, но передумал после того, как узнал, что после этого должен будет принимать непосредственное участие в боях.

Пашаев рассказывал, что Блиновский служит в зоне СВО в составе Донецкого корпуса под позывным Брикс. В зоне спецоперации в его обязанности входит сборка беспилотников и организация их логистики. Кроме того, адвокат рассказал, что Алексей закупил партию дронов для российских войск на сумму 50 миллионов рублей.

Его супругу Елену задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Блиновскую подозревали в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении своих доходов.

В январе 2024 года суд постановил отправить блогера в СИЗО на срок до 26 апреля.

Уже в конце марта следствие выступило с обвинением в адрес не только самой Елены, но и ее супруга. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей пара успела легализовать. В тот же день им было предъявлено расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце мая арест Блиновской был продлен до 26 июля. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение Мосгорсуда законным.