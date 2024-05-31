РИА Новости: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне спецоперации на Украине в подразделении, в котором сейчас состоит муж Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, Джигурда уже запросил так называемое отношение (документ-ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. – Прим. ред.).

Во время своих поездок в ДНР актер уже посещал подразделение, в котором собирается служить. В марте 2024 года Джигурда привез военнослужащим БПЛА и другие необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер, сказано в материале.

Ранее "Ветераны России" призвали привлечь к административной ответственности на 15 суток Джигурду и балерину Анастасию Волочкову. Они также попросили запретить все мероприятия, связанные с ними после опубликованного видео, на котором артист целует трусы бывшей примы Большого театра.

