"Ветераны России" призвали запретить все проекты с Джигурдой и Волочковой

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актера Никиту Джигурду и балерину Анастасию Волочкову необходимо привлечь к административной ответственности на 15 суток, а также запретить все мероприятия, связанные с ними после того, как в Сети опубликовали видео, на котором артист целует трусы бывшей примы Большого театра. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя общественной организации "Ветераны России" Ильдара Резяпова.

Как он утверждает, такие меры необходимо принять в отношении актера и балерины, чтобы те подумали о своем поведении и о тех аморальных поступках, которые стали публичными.

"Вместо того чтобы заниматься патриотическими делами, воспитанием молодежи, гуманитарными миссиями в Донбасс, они ведут к расколу общества. Видимо, решили напомнить о себе таким способом", – объяснил свое предложение о применении наказания к Волочковой и Джигурде председатель "Ветеранов России".

Ранее в Сети появилось видео, на котором Никита Джигурда во время танца с Анастасией Волочковой снял с нее штаны и приник к низу ее живота. Балерина заявила, что Джигурда должен извиниться, поскольку он "устроил хайп вокруг ее имени". Она также заявила, что не обязана извиняться за то, что делает у себя дома.



"Актуальный репортаж": Анастасию Волочкову обвинили в осквернении памятника ВОВ