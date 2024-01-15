Волочкова обвинила Джигурду в провокации из-за видео, где он снял с нее штаны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Сети появилось видео, на котором Никита Джигурда во время танца с Анастасией Волочковой снял с нее штаны и приник к низу ее живота. В беседе с "Газетой.ру" балерина заявила, что Джигурда должен извиниться, поскольку он "устроил хайп вокруг ее имени".

"Я на Мальдивах сейчас отдыхаю. И эта провокация, которую устроил Никита Джигурда, пусть остается на его совести. Вы говорите, что я должна извиниться? Мои золотые, а вы ничего не перепутали, никакие берега?" – заявила Волочкова.

По словам балерины, сейчас она работает над своим новым шоу. Она также заявила, что не обязана извиняться за то, что делает у себя дома.

Вместе с этим Волочкова добавила, что не сможет называть Джигурду другом после такой ситуации. По ее словам, он заранее готовил провокацию, чем сильно расстроил балерину и заставил ее плакать.

Между тем общественники движения "Ветераны России" потребовали запретить шоу балерины после публикации видео, сообщает Life.ru. По их мнению, Волочкова подает плохой пример детям, которых она приглашает бесплатно посетить свое шоу. Более того, общественники назвали такое поведение неуместным в условиях СВО.

В беседе с изданием артистка заявила, что видео выложил в Сеть сам Джигурда. Она обратила внимание, что это было сделано в преддверии важных для нее событий, в частности того самого шоу и дня рождения.

До этого на Волочкову написали заявление в полицию, обвинив ее в осквернении символов воинской славы России. Это произошло после того, как балерина сфотографировалась с памятником времен ВОВ, закинув на него ногу.

