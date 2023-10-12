Волочкова назвала бредом информацию о блокировке банковских счетов

Фото: телеграм-канал "Анастасия Волочкова"

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что не в курсе о блокировках банковских счетов своего Фонда содействия развитию русской культуры и искусства. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, у нее нет времени проверять такие сообщения.

"Я от журналистов узнаю новости о себе, вот честно, как будто в мире больше новостей нет. Я не знаю, о блокировке каких счетов вы говорите. Мне доктор бедро восстанавливает, чтобы я завтра пошла и шесть часов херачила в пуантах, а вы несете какой-то бред", – отметила балерина.

СМИ сообщали, что причиной блокировки счетов фонда "Анастасия Волочкова" стало то, что танцовщица не успела подать налоговую декларацию. Как говорилось, фонд был образован более 22 лет назад, Волочкова является его руководителем около 7 лет.

Ранее балерина сделала фото около Музея "Мосфильма" в Москве с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который снимали в фильмах "Два капитана", "Они сражались за Родину", "Небо Москвы" и других. Фото было опубликовано в аккаунте балерины в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) с подписью: "Ни дня без движухи".

После этого в "Мосфильме" отреагировали на снимок. Там уточнили, что самолет является макетом образца военной техники времен ВОВ. Он представляет собой собирательный образ истребителя 1940-х годов. Хотя макет и не несет исторической ценности, однако является символом, который связан с памятью о войне и требует к себе уважительного отношения, подчеркнули в киностудии.

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