Волочкова отрицает долг перед судебными приставами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила об отсутствии долга перед судебными приставами в размере 57 тысяч рублей. Об этом сообщила "Газета.ру".

Как рассказала балерина, 29 ноября она выплатила не только задолженность, но и налоги на все свое имущество и автомобили.

"Я уже заранее оплатила налоги за мое имущество, за транспортные средства, Maybach, машины, дом, квартиры, все оплачено. Никаких задолженностей у меня нет, я никому ничего не должна. Должны мне те, кто меня обманул по моей наивности, доверчивости, те, кто меня пытался кинуть, мне должны люди деньги", – заявила Волочкова.

Сообщалось, что судебные приставы хотят взыскать с балерины задолженность в размере почти 60 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении ИП Волочковой начали 27 ноября.

Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, тем самым полностью погасив задолженность перед государством.

Они доплатили 296 миллионов рублей, из ранее уплаченных 311 миллионов рублей часть ушла на оплату текущих налогов.

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