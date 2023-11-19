Блогер Чекалина и ее муж выплатили ФНС 500 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, тем самым полностью погасив задолженность перед государством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на их адвоката Константина Третьякова.

Он объяснил, что Чекалины доплатили 296 миллионов рублей, из ранее уплаченных 311 миллионов рублей часть ушла на оплату текущих налогов.

"Всего по решению ФНС уплачено 500 миллионов (рублей. – Прим. ред.), в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф", – уточнил адвокат.

По его словам, выплата суммы стала возможной, так как следователь снял арест со счета Чекалиных.

Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

В отношении блогеров также возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.

В конце сентября ФНС назначила Чекалиной штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей.

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