Блогер Ивлеева заявила, что в свой день рождения ездила в Донбасс

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

Блогер Анастасия Ивлеева в свой день рождения посетила Донбасс. Об этом она сообщила в интервью предпринимателю Андрею Третьякову на YouTube.

По словам Ивлеевой, она намеренно не афишировала свой визит, чтобы избежать внимания публики.

"Мне было очень важно поехать самостоятельно без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения", – сказала она.

Блогер рассказала, что во время поездки посетила несколько городов Донбасса, в том числе Мариуполь. Она также побывала на линии боевого соприкосновения. Поездка, по словам Ивлеевой, не оставила ее равнодушной.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей Ивлееву по делу о дискредитации ВС РФ. Причиной стал пост в соцсетях блогера, где она выражала негативное отношение к СВО. Сама Ивлеева на слушание не приехала, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов.

