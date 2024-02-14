Киркоров показал фото разрушенного концертного зала в ДНР, где прозвучал его первый хит

Фото: телеграм-канал "Филипп Киркоров"

Народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал фотографию с разрушенным концертным залом в Горловке, где когда-то впервые прозвучал его первый хит "Атлантида".

Снимок из ДК "Шахтер" в Донецкой Народной Республике певец разместил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев", – рассказал Киркоров.

Артист приехал с визитом в ДНР утром 13 февраля. По данным ряда СМИ, он планирует выступить в республике с концертом. В ходе встречи с участниками спецоперации Киркоров сказал, что не собирается покидать Россию.



Он выразил благодарность раненым военнослужащим и врачам, пообещав оплатить протезы некоторым солдатам. Также певец привез материальную помощь для бойцов и детского центра.

Ранее Киркоров решил передать свой гонорар за участие в новогоднем шоу пострадавшим при обстреле Белгорода. Центр города был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря 2023 года. В результате погибли 25 человек, а общее число пострадавших составило 109 человек.

