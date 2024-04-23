Муж блогера Елены Блиновской обратился за помощью к главе СК РФ из зоны СВО

Фото: телеграм-канал "Эльман Пашаев"

Супруг блогера и основательницы "Марафонов желаний" Елены Блиновской Алексей, который сейчас находится в зоне СВО, попросил помощи у главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Соответствующие кадры опубликовал экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в своем телеграм-канале.

На опубликованном видео Блиновский просит Бастрыкина поручить руководителю ГСУ СК РФ по Москве приостановить действия, направленные на расторжение его контракта с Минобороны России. Как утверждает военнослужащий, эти действия являются незаконными.

"Сейчас главная цель – объединиться и выполнить боевые задачи по победе над внешним врагом, где мои навыки, умения и компетенции необходимы и важны для спасения жизни наших бойцов", – уточнил он.

При этом, как утверждает Блиновский, он не может раскрывать свои обязанности на передовой, так как это является военной тайной.

По информации Life.ru, супруг блогера подписал контракт с министерством месяц назад. Как утверждает издание, этот факт может быть использован в суде для изменения меры пресечения Блиновской, которая сейчас пребывает в СИЗО, а их четверо детей остались без попечения родителей.

В марте следствие обвинило Блиновскую и ее супруга в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Представители ведомства предъявили супругам расширенное обвинение в окончательной редакции.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО. Блогеру продлен срок содержания под стражей до 26 апреля.

