СК РФ опубликовал кадры с задержанным экс-адвокатом Пашаевым

СК РФ опубликовал видео с задержанным экс-адвокатом Эльманом Пашаевым.

На кадрах видно, что Пашаев был задержан ночью. Экс-адвокату объяснили, что он задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере. На это Пашаев ответил: "Слушаемся".

Далее он был доставлен в следственный отдел, где его ознакомили с постановлением о возбуждении дела.

"Ознакомился", – сказал Пашаев, прочитав документ.

О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. СК установил, что в феврале 2024 года Пашаев при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) в Москве убедил его в том, что за большое денежное вознаграждение ему якобы удастся освободить супругов от уголовной ответственности. После этого Блиновский передал Пашаеву некую крупную сумму денег.

В отношении бывшего адвоката было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас решается вопрос об избрании Пашаеву меры пресечения. В соответствии с указанной статьей экс-адвокату грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Также, по данным СМИ, юристу вменяется неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей. Журналисты подчеркнули, что сейчас приостановлены операции по счетам неплательщика. Кроме того, закрыт сайт юридической компании Пашаева. Между тем задолженность перед ФНС есть и у супруги Пашаева в размере 923 тысяч рублей.

До этого журналисты сообщали, что Блиновского задержали в зоне СВО. Однако тогда Пашаев опроверг данную информацию.

При этом дело в отношении Блиновской было зарегистрировано судом еще 6 августа. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу.

Следователи считают, что Блиновская при пособничестве своего мужа и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Блиновская будет оставаться под стражей до 2 февраля следующего года. В настоящий период ее имущество находится под арестом.

Между тем возбужденное дело в отношении ее мужа было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он объявлен в федеральный розыск. Причина – неявка к следователю.

