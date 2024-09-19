Более 20 человек задержаны после драки в Тутаеве Ярославской области

Фото: телеграм-канал "112"

Сотрудники полиции города Тутаева задержали 21 человека и изъяли у них 7 единиц травматического оружия, пишет пресс-служба УМВД РФ по Ярославской области.

В ведомстве пояснили, что правоохранители получили информацию о том, что на Соборной улице города собрались предполагаемо вооруженные неизвестные. В свою очередь, оперативники уголовного розыска УМВД по региону и их коллеги из отдела МВД "Тутаевский" при содействии Росгвардии провели мероприятия для недопущения противоправных действий.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Об инциденте в Тутаеве стало известно 18 сентября. Отмечалось, что задержанные якобы устроили драку со стрельбой в местном парке. По версии СМИ, участники потасовки приехали из соседнего Рыбинска чтобы решить вопросы с местными жителями.

