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17 августа, 23:40

Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о шпионаже

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженца России, гражданина США Джина Спектора по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Более подробной информации о сути предъявленного обвинения не приводится. Уточняется, что ранее Спектор был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по ЛНР задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Мужчина оказывал содействие украинским войскам, собирая информацию о местах дислокации солдат и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

До этого стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в РФ за шпионаж Полом Уиланом. В частности, Блинкен сообщил ему, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения домой.

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