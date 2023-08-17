В ЛНР задержали еще одного украинского шпиона

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Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, с октября 2022 года житель республики оказывал содействие вооруженным формированиям Украины, собирая сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В дальнейшем он передал их спецслужбам иностранного государства для использования против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Ранее в ЛНР задержали мужчину, передававшего украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Позже сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли шпионскую деятельность гражданина Украины в Херсонской области. Он собирал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава российский войск.

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