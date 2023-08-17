ФСБ задержала гражданина Украины в Херсонской области по подозрению в шпионаже

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Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли шпионскую деятельность гражданина Украины в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Как было установлено, мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.

По данным ФСБ, он собирал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава российский войск. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы пресекли в Херсонской области преступную деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации.

До этого российские силовики выявили военкомов, руководящих мобилизацией в подконтрольной Киеву части ДНР.

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