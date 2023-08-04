Силовики РФ выявили военкомов ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР

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Российские силовики выявили военкомов, руководящих мобилизацией в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сотрудник силовых структур рассказал РИА Новости.

По его словам, в ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники спецслужб получили данные об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и двух уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове.

Он рассказал, что именно эти трое человек руководят "мобилизационными мероприятиями" на подконтрольной ВСУ части ДНР. По словам сотрудника спецслужб, до 2014 года они проходили службу в Донецке, а затем участвовали в так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Сотрудник российских силовых структур подчеркнул, что именно они ответственны за то, что мобилизованные граждане Донецкой области с территории, временно подконтрольной Киеву, вынуждены участвовать в вооруженном конфликте против своих соседей в ДНР.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ РФ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, который с октября прошлого года передавал вооруженным формированиям Украины данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ. Следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело в отношении мужчины, его подозревают по статье о шпионаже.

Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР