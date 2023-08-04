10:35Происшествия
В Херсонской области пресекли деятельность пособников ВСУ, передававших сведения о ВС РФ
Фото: 123RF/grigorenko
Российские спецслужбы пресекли в Херсонской области преступную деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию Киева собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области.
В ходе расследования уголовного дела получена информация, изобличающая фигурантов в совершении преступной деятельности.
До этого в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали мужчину, который передавал украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ. По информации российских спецслужб, мужчина занимался шпионажем с октября 2022 года. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
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