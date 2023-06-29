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В Москве арестована гражданка Украины Ищук по делу о шпионаже
Фото: телеграм-канал Readovka
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданку Украины Ищук, задержанную сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Луганске за сбор информации о российских военных и отправленную в столицу для избрания меры наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.
В суде добавили, что решение об аресте еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
"Мера пресечения в отношении Ищук Е. А. избрана на 1 месяц 30 суток – до 28 августа", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что Ищук свою вину признала. Женщина рассказала о передаче информации украинской разведке через мессенджер Telegram.
Ищук будет содержаться в СИЗО Лефортово. Там с арестованной проведут следственные действия.
Ранее сообщалось, что следователи ФСБ РФ ходатайствовали об аресте гражданки Ищук по делу о шпионаже. Дело маркировано грифом "секретно". Его рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
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