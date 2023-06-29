В Москве арестована гражданка Украины Ищук по делу о шпионаже

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданку Украины Ищук, задержанную сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Луганске за сбор информации о российских военных и отправленную в столицу для избрания меры наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

В суде добавили, что решение об аресте еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

"Мера пресечения в отношении Ищук Е. А. избрана на 1 месяц 30 суток – до 28 августа", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что Ищук свою вину признала. Женщина рассказала о передаче информации украинской разведке через мессенджер Telegram.

Ищук будет содержаться в СИЗО Лефортово. Там с арестованной проведут следственные действия.

Ранее сообщалось, что следователи ФСБ РФ ходатайствовали об аресте гражданки Ищук по делу о шпионаже. Дело маркировано грифом "секретно". Его рассмотрение пройдет в закрытом режиме.

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