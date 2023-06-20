ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

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Украинца, передававшего военную информацию иностранной спецслужбе, задержали в Нальчике. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

"ФСБ РФ на территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что шпион действовал под руководством украинской спецслужбы. Мужчине поручили собирать сведения военного характера, которые могут быть в дальнейшем использованы против российской стороны.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело о шпионаже. Ему могут назначить за данное преступление до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который собирал информацию о силовых структурах в приграничных с Украиной районах и планировал осуществить теракт. В ФСБ рассказали, что злоумышленника задержали в процессе приготовления к осуществлению преступлений.

Позднее ФСБ предотвратила несколько терактов в отношении руководства и сотрудников правоохранительных органов Запорожской области.



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