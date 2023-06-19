Задержанные в Запорожской области планировали взорвать машину властей Бердянска

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Задержанные в Запорожской области агенты спецслужб Украины намеревались устроить подрыв автомобиля властей Бердянска. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФСБ РФ.

"Координатор поручила мне проследить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска", – указал задержанный.

Кроме того, он признался, что получил поручение по подрыву автомобиля чиновника.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в отношении руководства и сотрудников правоохранительных органов Запорожской области. Сообщалось, что преступления готовились министерством обороны Украины. В ходе оперативной работы российским силовикам удалось установить и задержать сотрудницу украинских спецслужб.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который собирал информацию о силовых структурах в приграничных с Украиной районах и планировал осуществить теракт. В ФСБ рассказали, что злоумышленника задержали в процессе приготовления к осуществлению преступлений.

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