ФСБ задержала планировавшего теракт жителя Брянской области

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который собирал информацию о силовых структурах в приграничных с Украиной районах и планировал осуществить теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

В ФСБ рассказали, что злоумышленника задержали в процессе приготовления к осуществлению преступлений. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению теракта", "Содействие террористической деятельности" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее сообщалось, что силовики задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу военной разведки украинской стороны. Следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье "Государственная измена". Злоумышленника заключили под стражу.

До этого поступила информация, что ФСБ задержала инженера-конструктора завода оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. Мужчина передавал украинской военной разведке данные о расположении предприятия, средств ПВО.

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