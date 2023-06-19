ФСБ предотвратила теракты против руководства Запорожской области

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Сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в отношении руководства и сотрудников правоохранительных органов Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что преступления готовились министерством обороны Украины. В ходе оперативной работы российским силовикам удалось установить и задержать сотрудницу украинских спецслужб, которая руководила деятельностью завербованных жителей региона.

"В отношении задержанной пособницы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205 ("Террористический акт") и части 2 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств") УК РФ", – добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске двух сторонников "Исламского государства" (признано в РФ террористической организацией и запрещено). Они планировали взорвать местный отдел МВД РФ.

