ФСБ задержала двоих мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске

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Сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые планировали взорвать отдел МВД в Пятигорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в городе Пятигорске", – говорится в сообщении.

В четверг, 15 июня, поступила информация о задержании жителя Брянской области, который собирал данные о силовиках в приграничных с Украиной территориях и планировал осуществить теракт. Было возбуждено уголовное дело.

До этого ФСБ задержала жителя Приморского края за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

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