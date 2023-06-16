ФСБ задержала подростка, планировавшего поджечь школу в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке поджога одной из школ учреждений Армавира, следует из сообщения в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

Было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. Подростка задержали, по ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"<...> фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира. Реализуя задуманное, злоумышленник самостоятельно изготовил зажигательную смесь и принялся изготавливать самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания", – говорится в сообщении.

15 мая его деятельность была пресечена правоохранителями. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в подготовке терактов в городе Новотроицке Оренбургской области. Он проходит по статьям "Покушение на преступление" и "Содействие террористической деятельности".

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке терактов в Оренбурге