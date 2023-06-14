ФСБ задержала в Югре вербовщика террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

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Правоохранители задержали скрывавшегося от наказания участника международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ по Тюменской области.

"Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО (международной террористической организации. – Прим. ред.) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения ислама.

Ранее стало известно, что в Крыму ликвидировали ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Спецслужбы совместно с Росгвардией задержали шестерых ее участников.

ФСБ задержала ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир" в Крыму