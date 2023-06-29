Сотрудники ФСБ задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Луганске местную жительницу по подозрению в шпионаже. Этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк спецслужбы республики.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в городе Луганске гражданки Украины", – заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, с октября 2022 года женщина по личным мотивам, содействуя украинским вооруженным формированиям по заданию человека, работающего в интересах госразведки Минобороны Украины, занималась сбором и передачей данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ.

В ведомстве пояснили, что на основании сведений следователи спецслужбы в отношении подозреваемой завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). Местную жительницу задержали. В настоящее время специалисты ведут следствие.

Ранее сообщалось, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ходатайствуют об аресте гражданки Ищук Е. А. по делу о шпионаже. Дело маркировано грифом "секретно". Его рассмотрение пройдет в закрытом режиме.

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