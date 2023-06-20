Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:16

Происшествия

Суд вынес приговор члену нацбатальона "Айдар" Денису Мурыге

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии замкомандира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар" (признан экстремистским и зарещен в РФ) Дениса Мурыгу. Об этом сообщает ТАСС.

"Мурыгу признать виновным. <...> Назначить ему 16 лет колонии строгого режима", – зачитал вердикт судья.

Денис Мурыга был задержан и арестован в мае прошлого года по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Рассмотрение его дела велось в закрытом режиме.

Известно, что осужденный стал замкомандира подразделения нацбатальона в Лисичанске не позднее февраля 2015 года. Источники сообщали, что в том же году Мурыга был в составе группы, которая подорвала мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

Читайте также

судыпроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика