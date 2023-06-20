Суд вынес приговор члену нацбатальона "Айдар" Денису Мурыге

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Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии замкомандира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар" (признан экстремистским и зарещен в РФ) Дениса Мурыгу. Об этом сообщает ТАСС.

"Мурыгу признать виновным. <...> Назначить ему 16 лет колонии строгого режима", – зачитал вердикт судья.

Денис Мурыга был задержан и арестован в мае прошлого года по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Рассмотрение его дела велось в закрытом режиме.

Известно, что осужденный стал замкомандира подразделения нацбатальона в Лисичанске не позднее февраля 2015 года. Источники сообщали, что в том же году Мурыга был в составе группы, которая подорвала мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

