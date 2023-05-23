Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

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Гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии строго режима за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", – заявили в ЦОС.

В ФСБ установили, что Петкевич по заданию украинских разведывательных служб искал работников оборонных предприятий из числа секретоносителей. Затем обвиняемый вербовал россиян и получал от них секретные сведения о разработках в области стрелкового вооружения.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконный доступ к государственной тайне. Слушание по делу проходило в закрытом режиме. Материалы дела помечены грифом "секретно".

До этого ФСБ задержала в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, собиравших данные о местах расположения и планах передвижения российской армии. Полученные сведения о передвижении подразделений и видах российских вооружений пересылались через мессенджеры представителям СБУ.