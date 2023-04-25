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Происшествия

Ростовского военного осудили на 14 лет колонии за госизмену и незаконный доступ к гостайне

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконный доступ к государственной тайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением воинского звания ефрейтора", – говорится в сообщении.

Слушание по делу проходило в закрытом режиме. Материалы дела помечены грифом "секретно".

До этого по подозрению в госизмене был задержан житель Сахалина. Мужчина намеревался через третью страну выехать на территорию Украины, чтобы присоединиться к одному из вражеских воинских формирований и принять участие в боях против ВС РФ.

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