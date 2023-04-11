На Сахалине по подозрению в госизмене задержали местного жителя

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На Сахалине силовики задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

Как отмечают в ведомстве, мужчина намеревался через третью страну выехать на территорию Украины, чтобы присоединиться к одному из вражеских воинских формирований и принять участие в боях против ВС РФ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 Уголовного кодекса РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Государственная измена").

Ранее в Ростовской области в суд поступило дело военнослужащего, обвиняемого в госизмене. Также мужчине вменяют незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Известно, что до этого обвиняемый дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

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