Военнослужащего обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне в Ростовской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело, которое было возбуждено в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука, обвиняемого в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В суде также подтвердили поступление уголовного дела в отношении Трачука. Очередное заседание пройдет 10 апреля. В прошлом году, согласно данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, Трачук дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ.

До этого российская Федеральная служба безопасности задержала жителя Хабаровского края, который намеревался передать военной разведке Украины данные об объектах Минобороны РФ.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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