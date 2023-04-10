Задержанный в Запорожье агент разведки Украины заявил, что был наводчиком для ВСУ

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Задержанный в Запорожской области агент Главного управления разведки Минобороны Украины понимал, что его завербовали для того, чтобы собирать информацию о военных и гражданских объектах для дальнейших ударов по ним со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показания задержанного.

Он уточнил, что ему поручили предоставлять данные о базах дислокации российских солдат, а также таких гражданских объектах, как банки, СМИ и другие. В частности, по его словам, он передал координаты местной военной комендатуры РФ, а во время поездки в Херсонскую область выявил 13 блокпостов военнослужащих РФ.

Согласно данным правоохранительных органов, 22-летний задержанный уже был условно осужден ранее за угрозы убийством и побои, а за нарушение правил условного наказания его объявили в России в федеральный розыск.

"По опыту могу сказать, что спецслужбы киевского режима в своей работе опираются либо на асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж", – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что силовики задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области. Отмечалось, что агентом оказался российский гражданин. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

До этого агента Службы безопасности Украины и его пособника задержали в Херсонской области. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, злоумышленники собирали информацию о местах расположения и планах передвижения российской армии.

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