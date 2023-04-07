ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ, собиравшего данные о ВС РФ

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Агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника задержали в Херсонской области. Как сообщают в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленники собирали информацию о местах расположения и планах передвижения российской армии.

"Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений ВС РФ на территории Херсонской области", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Полученные сведения о передвижении подразделений и видах российских вооружений пересылались через мессенджеры представителям СБУ. В сообщениях также указывались точные координаты позиций ВС РФ. Вся информация передавалась украинским командирам, чтобы они могли скорректировать артиллерийские и ракетные удары.

Ранее в Херсонской области была раскрыта ячейка украинских террористов, планировавших устроить теракт в людных местах в Новой Каховке. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько схронов с взрывчатыми веществами в большом объеме, они были изъяты и уничтожены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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