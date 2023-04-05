Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Легкомоторный самолет украинской стороны потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилота задержал пограничный отряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ПУ ФСБ по региону.

Пилот попытался скрыться на украинскую территорию, однако его оперативно задержали. Пограничники ФСБ обнаружили нарушение государственной границы РФ украинским самолетом.

"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом", – подтвердили в ФСБ.

Правоохранители организовали разбирательство в отношении иностранца. После проверок будет принято процессуальное решение.

Ранее в украинской прессе сообщалось, что два самолета Украины рухнули в Полтавской области. В результате происшествия пострадавших среди мирных жителей не зафиксировали.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!