Губернатор Брянской области сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться в регион

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пограничники УФСБ России по Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ на территорию России в районе села Случовск Погарского района. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.

По его словам, на российскую территорию попытались проникнуть 20 человек.

"Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", – написал губернатор.

Накануне сообщалось, что в Клинцовском районе Брянской области легкомоторный самолет Украины потерпел крушение. Российский пограничный отряд задержал пилота, который попытался сбежать на украинскую территорию.

Правоохранители начали разбирательство в отношении гражданина Украины. После проверок будет принято процессуальное решение.

В СМИ распространилась информация, что пилотом этого самолета оказался 67-летний частный летчик Александр Морозов. Он научился летать в возрасте 50 лет. До 2014 года он купил самолет и земельный участок, который оборудовал под аэродром.



В Брянской области задержан украинский пилот, который исследовал местность

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