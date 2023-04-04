Фото: Москва 24/Александр Авилов

Супружескую пару в Свердловской области арестовали за госизмену за шпионаж в интересах Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области сообщает ТАСС.

"Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона", – указано в сообщении.

Уточняется, что суд избрал супругам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Супруги передавали спецслужбам Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России. При обыске по месту их жительства силовики изъяли "предметы шпионской деятельности".

Супруги признались, что передавали чертежи за вознаграждение в 100 тысяч рублей, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову, которая подозревается в шпионаже. Материалы дела засекречены, поэтому не уточняется гражданство и род деятельности Федоровой, а заседание суда проходило в закрытом режиме.

До этого в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным российских спецслужб, мужчина собирал представляющие гостайну данные об одном из предприятий российского ВПК. Корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста на два месяца, до 29 мая. Его дело рассматривается под грифом "совершенно секретно". При этом сам Гершкович свою вину не признает.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Гершкович был взят с поличным.



Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

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