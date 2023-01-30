В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ

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Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух иностранных граждан по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Подозреваемых обнаружили в Любляне. Их арестовали, теперь им грозит до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложных сведений.

Отмечается, что информация, поступившая от правоохранительных органов, пока не подтверждена.

На прошлой неделе в аэропорту Мюнхена задержали гражданина Германии, подозреваемого в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По данным ведомства, задержанный Артур Е. был сообщником арестованного в декабре 2022 года по аналогичному подозрению сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л.

Обвинение считает, что Карстен Л. предоставил секретные данные, а Артур Е. доставил их в Россию и передал там спецслужбам.

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