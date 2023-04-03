В Москве суд арестовал женщину по подозрению в шпионаже

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Хамовнический суд столицы арестовал Оксану Федорову, которая подозревается в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, избрав в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Федоровой меру пресечения в виде заключения под стражу", – заявила пресс-секретарь суда Анна Локтева.

По ее словам, материалы дела засекречены, поэтому не уточняется гражданство и род деятельности Федоровой. Кроме того, заседание проходило в закрытом режиме.

В настоящее время женщине вменяют статью 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж"). В случае доказательства вины Федоровой грозит тюремный срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В российских спецслужбах сообщили, что мужчина собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца, до 29 мая. Дело журналиста рассматривается под грифом "совершенно секретно". Сам американец свою вину не признает.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был взят с поличным.



Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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