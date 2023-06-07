Крымчанина осудили на десять лет колонии за подготовку подрыва железной дороги

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Жителя Крыма приговорили к 10 годам колонии строгого режима за подготовку подрыва железной дороги на севере республики. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации спецслужб, 36-летний мужчина планировал подорвать железную дорогу в Джанкойском районе для дальнейшего схода поездов. Он преследовал цель напугать россиян, нанести вред их жизни и значительный имущественный ущерб, а также оказать воздействие на принятие решений органами власти РФ, считает суд.

"Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Осужденный намеревался совершить теракт с использованием самодельных взрывных устройств. При обысках у него нашли электродетонаторы, схемы закладки взрывчатки под железную дорогу и литературу экстремистского характера.

Как пояснили в суде, в соцсетях крымчанин призывал к терактам в отношении российских властей и убийству граждан РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу украинской военной разведки. Следственное управление ведомства в отношении злоумышленника возбудило уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемого заключили под стражу.

