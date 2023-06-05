ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: 123RF/fotodrobik

Управление ФСБ России по Нижегородской области задержало местного жителя по подозрению в сотрудничестве с представителями украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина решил на конфиденциальной основе сотрудничать с представителями спецслужб Украины и оказать им содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Он собирался лично принять участие в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней.

Следственный отдел УФСБ России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). 5 мая мужчину задержали. Обвиняемый сознался в содеянном. Суд арестовал его.

В мае ФСБ задержала в Геленджике сторонника украинских националистов, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов. Россиянин 1981 года рождения планировал подорвать самодельное взрывное устройство. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке терактов в Оренбурге