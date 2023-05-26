ФСБ РФ задержала в Геленджике готовившего теракт сторонника украинских националистов

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ФСБ задержала в Геленджике сторонника украинских националистов, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы.

Отмечается, что россиянин 1981 года рождения планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.

Как уточнили в ведомстве, в отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре предотвратили теракт. По предварительным данным, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Ведутся следственные действия.