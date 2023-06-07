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09:55

Происшествия

ФСБ задержала жителя Приморья за шпионаж в пользу разведки Украины

Фото: 123RF/grigorenko

Правоохранители задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу украинской военной разведки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края", – говорится в сообщении.

Следственное управление ведомства в отношении злоумышленника возбудило уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала инженера-конструктора завода оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. По версии ведомства, он передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятия, средств ПВО и российских сил.

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