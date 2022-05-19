Суд в Ростове арестовал замкомандира националистического батальона "Айдар" Мурыгу

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Заместитель командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании. Рассмотрение ходатайства велось в закрытом режиме.

"Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщил собеседник агентства.

Представитель в правоохранительных органах региона уточнил, что Мурыга стал замкомандира подразделения нацбатальона в Лисичанске не позднее февраля 2015 года. Источники сообщали, что в том же году Мурыга был в составе группы, которая подорвала мост в ЛНР. В результате этого происшествия погибли люди.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России прорвали оборону батальона "Айдар" и уничтожили около 30 боевиков. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные продвинулись на 5 километров и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

