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ФСБ попросила суд арестовать гражданку Ищук по делу о шпионаже
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ходатайствуют об аресте гражданки Ищук по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы, получивший обращение следователей.
"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А." – пояснили в суде, отметив, что ей вменяют вину по уголовной статье 276 ("Шпионаж").
Дело маркировано грифом "секретно". Его рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
До этого ФСБ задержала в Нальчике украинского шпиона. 44-летнему мужчине поручили собирать сведения военного характера, которые могут быть в дальнейшем использованы против российской стороны. В результате в отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело о шпионаже.
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