Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Американская газета Wall Street Journal назвала возмутительным продление ареста корреспонденту ее московского бюро Эвану Гершковичу.

"Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом", – говорится в заявлении, опубликованном в газете.

Издание пообещало и в дальнейшем требовать немедленного освобождения Гершковича.

Ранее Мосгорсуд признал законным и утвердил продление ареста до 30 августа корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.

Процесс проходил в закрытом формате и без слушателей, материалы дела Гершковича находятся в засекреченном статусе. Окончательное решение апелляционного постановления было оглашено в суде уже в открытом режиме.

В суде присутствовали посол США в РФ Линн Трейси и другие сотрудники дипмиссии, а также родители Гершковича, указано в публикации.

До этого сообщалось, что Лефортовский суд продлил до 30 августа арест Гершковичу, о продлении срока ходатайствовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Сотрудники ФСБ задержали журналиста по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории РФ в конце марта 2023 года.

Согласно материалам следствия, Гершкович собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Позже его поместили под стражу. Комментируя свой арест, Гершкович заявил, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что США поддерживают контакт с РФ по вопросу ареста Гершковича. Американская сторона намерена добиться освобождения работника зарубежного издания.



Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal