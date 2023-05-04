В Белом доме заявили, что поддерживают контакт с РФ по судьбе журналиста Гершковича

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Соединенные Штаты поддерживают контакт с российской стороной по ситуации с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, который ранее был арестован по обвинению в шпионаже. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что я могу сказать, так это то, что мы активно добиваемся освобождения Эвана и находимся в контакте с российскими властями на высоком уровне", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Кирби также добавил, что американская сторона требует расширить консульский доступ к Гершковичу. Он уточнил, что дипломаты смогли навестить журналиста только один раз.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже. В отношении него было возбуждено уголовное дело, по которому мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Он заявлял, что не согласен с обвинением, так как просто занимался журналистской деятельностью.

Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу до 29 мая. Суд установил, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий.



Суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже