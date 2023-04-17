США надеются на регулярный консульский доступ к Гершковичу в России – Белый дом

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В США выразили благодарность за предоставление Россией консульского доступа и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal Эваном Гершковичем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы благодарны за то, что мы получили консульский доступ", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель Белого дома отметил, что США хотят, чтобы консульский доступ к Гершковичу был возможен и дальше. По словам Кирби, в Вашингтоне рассчитывают на возможность встреч с Эваном на "регулярной, рутинной основе".

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта 2023 года по подозрению в шпионаже. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого журналисту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы посчитал, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий и заключил его под стражу до 29 мая. Сам Гершкович вину не признает. Дело журналиста маркировано грифом "совершенно секретно".

Гершкович заявляет, что в России он занимался журналистской деятельностью и не согласен с решением суда.

17 апреля посол США в Москве Линн Трейси посетила Гершковича. Она передала ему, что в Вашингтоне будут упорно работать над его освобождением.

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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