Суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже корреспондента WSJ Гершковича

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мосгорсуд не принял жалобу арестованного по обвинению в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом информирует ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Заседание прошло в закрытом формате. Отмечается, что защита предлагала освободить корреспондента под залог в 50 миллионов рублей.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года по подозрению в шпионаже. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит наказание до 20 лет тюрьмы.

Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу до 29 мая. Суд установил, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий.

В свою очередь, обвиняемый заявил о своей невиновности. По словам Гершковича, в РФ он занимался только журналистской деятельностью.