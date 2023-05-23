ФСБ попросила суд продлить арест журналисту Гершковичу

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ФСБ просит суд продлить на три месяца арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает Лефортовский суд Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа. Судебное заседание уже началось", – передает ТАСС сообщение суда.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий.

Позже суд принял решение об аресте журналиста до 29 мая. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам же Гершкович считает, что ничего противозаконного не совершал.

17 апреля посол США в Москве Линн Трейси посетила Гершковича. Она передала ему, что в Вашингтоне будут упорно работать над его освобождением.

